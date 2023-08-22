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19:21, 22 августа 2023Путешествия

Россиянам раскрыли стоимость осеннего отдыха в Турции по системе «все включено»

АТОР: отдых в Турции в сентябре будет стоить от 92,5 тысячи рублей

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Российским туристам раскрыли стоимость отдыха в Турции по системе «все включено» в сентябре. Данными поделились в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, по данным организации, недельные пакетные туры из Москвы в Анталью в начале месяца будут стоить от 92,5 тысячи до 100 тысяч рублей на двоих. За такую цену получится забронировать трехзвездочный отель с питанием.

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Недельные турпакеты с перелетом и проживанием в Анталье в четырехзвездочном отеле в начале осени обойдутся от 95 тысяч до 108 тысяч рублей на двоих.

В то же время за отдых в пятизвездочном отеле с питанием по системе «все включено» в той же Анталье придется заплатить от 115 тысяч до 143 тысяч рублей на двоих.

На сайте АТОР также отмечается, что в середине сентября в большинстве отелей цены вырастут на 13-16 процентов, а в конце месяца ожидается небольшое снижение стоимости отдыха.

Ранее туроператоры заявили, что отпуск в Таиланде стал доступен российским туристам по более выгодной цене — наблюдается снижение стоимости на 30 процентов в сравнении с обычным летним сезоном. Так, самый дешевый тур в курортную страну в августе от «Интуриста» обойдется россиянам в 109 тысяч рублей на двоих.

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    Марина Черняк
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