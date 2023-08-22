Против уборщика филармонии возбудили дело за террористические листовки

В Петербурге возбудили дело против уборщика филармонии за листовки РДК

В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело против 25-летнего уборщика филармонии имени Шостаковича, пойманного с листовками запрещенных в России террористических организаций «Русский добровольческий корпус» (РДК) и «Легион "Свобода России"». Об этом сообщает 78.ru.

Мужчине вменяется статья «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности». Его отправили в изолятор.

О задержании распространителя листовок с агитацией вступать в террористические организации сообщалось 21 августа. Также в телефоне молодого человека нашли переписку с куратором, в которой говорилось о сборе денег на нужды Вооруженных сил Украины.