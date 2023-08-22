NI: США возмутил газовый «сговор» Украины для вытеснения компании Vorex с рынка

Попытка с помощью «аферы» вытеснить с украинского рынка американскую газовую компанию Vorex может обойтись Киеву недешево. О последствиях предупредил экс-посол США в Бахрейне Адам Эрели в статье для издания National Interest.

По мнению Эрели, Конгресс США сначала должен выслушать «зловещую историю» от американцев, работающих на украинском газовом рынке, прежде чем одобрять запрос Белого дома об увеличении помощи Киеву. Vorex с 2017 года поставляет нефтегазовое оборудование для крупнейшей компании Украины «Нафтогаз», но, как отмечает издание, местных олигархов перестало это устраивать.

Экс-посол США считает, что компания «Интерпайп» «вступила в сговор», чтобы нейтрализовать конкурента, с помощью рычагов давления на министерство экономики Украины. Теперь украинская Межведомственная комиссия по международной торговле планирует ввести пошлины в размере 52 процентов на трубы Vorex, что «фактически подорвет конкурентоспособность компании на новых тендерах».

Шаги, предпринятые против Vorex, не остались незамеченными за океаном, их можно расценить как покушение на коммерческие интересы США. Кроме того, это остановило несколько важных проектов «Нафтогаза», из-за чего будущая зима на Украине может стать очень холодной.

«Из развернувшейся на фронте трагедии Украина должна извлечь как минимум два урока: выбирать друзей с умом и не пытаться подставлять Америку. Экономическое, политическое и военное будущее Украины напрямую зависит от постоянной поддержки США», — заявил Эрели.

Ранее украинский «Нафтогаз» потребовал в суде США отдать ему российские активы, которые решил использовать для погашения своих убытков. Речь идет о пяти миллиардах долларов компенсации за потерю активов компании в Крыму.