Украинский «Нафтогаз» потребовал в суде США отдать ему российские активы

«Нафтогаз» решил использовать российские активы на $5 млрд для погашения своих убытков

Украинский «Нафтогаз» подал ходатайство в окружной суд округа Колумбия (США) с требованием взыскать с России пять миллиардов долларов в качестве погашения убытков за потерянные объекты в Крыму и процентов по ним. Об этом заявил глава группы Алексей Чернышев, его слова приводит пресс-служба компании.

В апреле 2023 года суд в Гааге обязал выплатить «Нафтогазу» компенсацию за объекты в Крыму, которые компания потеряла после вхождения полуострова в состав России весной 2014 года. Среди них — предприятие «Черноморнефтегаз» с добычей около 1,6 миллиарда кубометров газа в год, подземным хранилищем, системой газопроводов и двумя буровыми платформами для шельфа.

По словам Чернышева, власти России не стали добровольно исполнять решение арбитража, поэтому в госкомпании решили «использовать все доступные механизмы» для взыскания этих средств. Он привел в пример Нью-Йоркскую конвенцию 1958 года, позволяющую начать процесс признания и допуска к принудительному исполнению решения на территории государств, в которых заморожены российские активы.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев заявил, что Россия не станет выплачивать компенсацию по решению Гаагского суда, так как местное законодательство имеет приоритет над международным. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков добавил, что российские юристы проанализируют решение суда и примут решение о дальнейших действиях.