Жильцы поврежденного дроном дома под Москвой вернулись в квартиры

Жильцы поврежденного дроном дома в Красногорске вернулись в квартиры

Жильцы дома в подмосковном Красногорске, на который упали обломки сбитого системой противовоздушной обороны (ПВО) ударного беспилотника, вернулись в свои квартиры. Об этом со ссылкой на представителя экстренных служб во вторник, 22 августа, сообщает РИА Новости.

«Завершен поквартирный обход пострадавшего дома на Красногорском бульваре, 10, проведена оценка ущерба», — приводит агентство слова собеседника.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что ночью на 22 августа российской системой ПВО на территории Подмосковья были перехвачены два беспилотных летательный аппарата.

Он также рассказал, что в Красногорске взрывной волной при падении БПЛА выбиты окна в многоэтажном доме, повредило автомобили. Никто из местных жителей не пострадал.