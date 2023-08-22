Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:14, 22 августа 2023Россия

Жильцы поврежденного дроном дома под Москвой вернулись в квартиры

Жильцы поврежденного дроном дома в Красногорске вернулись в квартиры

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Жильцы дома в подмосковном Красногорске, на который упали обломки сбитого системой противовоздушной обороны (ПВО) ударного беспилотника, вернулись в свои квартиры. Об этом со ссылкой на представителя экстренных служб во вторник, 22 августа, сообщает РИА Новости.

«Завершен поквартирный обход пострадавшего дома на Красногорском бульваре, 10, проведена оценка ущерба», — приводит агентство слова собеседника.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что ночью на 22 августа российской системой ПВО на территории Подмосковья были перехвачены два беспилотных летательный аппарата.

Он также рассказал, что в Красногорске взрывной волной при падении БПЛА выбиты окна в многоэтажном доме, повредило автомобили. Никто из местных жителей не пострадал.

Что думаешь? Оцени!
    Евгения Куликова
    Обсудить
    Последние новости

    Власти признали проблемы с бензином в регионах России

    Раскрыты сроки выхода PlayStation 6

    Украина получила первую партию французских ракет SCALP

    Гендиректора организовавшей экскурсию диггеров фирмы задержали

    Президент Финляндии предложил площадку для переговоров России и Украины

    В Англии назвали переданные Украине истребители устаревшими

    Россияне стали чаще питаться фастфудом

    Названы особенности запрошенных Украиной ракет JASSM

    Рита Ора пришла на день рождения мужа в прозрачном платье без бюстгальтера

    В России появились в продаже уникальные квартиры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости