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05:14, 22 августа 2023Россия

Губернатор Подмосковья сообщил о последствиях падения БПЛА в Красногорске

Губернатор Воробьев: в жилом доме в Красногорске выбиты окна после падения БПЛА

Фото: «Воробьев LIVE» / Telegram

Два беспилотных летательный аппарата (БПЛА) были перехвачены в ночь на вторник, 22 августа, на территории Подмосковья. О последствиях падения одного из дронов в своем Telegram-канале сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его информации, в Красногорске взрывной волной при падении БПЛА выбиты окна в многоэтажном доме, повреждены автомобили. Пострадавших среди жителей нет, возгорания также нет, добавил глава региона.

В настоящее время глава Красногорска Дмитрий Волков сейчас проводит обход квартир вместе с сотрудниками МЧС и других служб.

В ночь на вторник, 22 августа, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о двух сбитых силами ПВО ударных беспилотниках в районе Красногорска и Часцов.

Позже Минобороны России сообщило о пресечении попытки Киева осуществить террористические атаки беспилотниками в двух Брянской и Московской областях. В результате пресеченных террористических атак пострадавших нет.

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    Марина Совина
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