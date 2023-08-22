Безбилетник распылил баллончик в лицо россиянину в метро и попал на видео

В Москве безбилетник распылил баллончик в лицо пассажиру метро из-за замечания

В Москве на станции метро «Аннино» мужчина распылил пассажиру в лицо перцовый баллончик за то, что он сделал ему замечание за безбилетный проезд. Момент попал на видео, которое «Ленте.ру» предоставила пресс-служба столичной прокуратуры.

На кадрах видно, как двое безбилетников пристраиваются за оплатившими проезд пассажирами и заходят за линию турникетов. Одному из мужчин это не понравилось, и он сделал замечание прошедшему с ним молодому человеку. В этот момент подходит второй безбилетник, начинается спор, в результате которого злоумышленник распылил перцовый баллончик в лицо оппоненту.

По данным ведомства, агрессором оказался 24-летний молодой человек, который вместе с братом решил проехать на общественном транспорте бесплатно. Теперь ему грозит уголовная ответственность по статье 116 УК РФ («Побои»).

Ранее 27-летний москвич распылил баллончик в лицо пенсионеру из-за места в вагоне метро и попал на видео.

