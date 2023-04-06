Москвич распылил перцовый баллончик в лицо пенсионеру в метро и попал на видео

Москвич распылил баллончик в лицо пенсионеру из-за места в вагоне метро и попал на видео

В московском метро один пассажир распылил баллончик с перцовым газом в лицо другому и попал на видео. Кадры с места публикует пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram-канале.

Конфликт начался из-за места в вагоне. 65-летнмй пенсионер попросил уступить ему место, но получил отказ. После этого между мужчинами началась перепалка и решивший не уступать место россиянин применил перцовый баллончик.

«Личность злоумышленника установлена в кратчайшие сроки с использованием системы камер наблюдения столичного метро. Им оказался 27-летний житель Москвы», — сообщили в прокуратуре.

Полиция сообщает, что хулигана задержали, он признал вину и раскаялся.

В марте житель Челябинска распылил перцовый баллончик в лицо сотруднику ГИБДД во время сдачи практического экзамена.