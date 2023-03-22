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19:21, 22 марта 2023Силовые структуры

Россиянин распылил перцовый баллончик в лицо сотруднику ГИБДД во время экзамена

Житель Челябинска распылил баллончик в лицо сотруднику ГИБДД во время экзамена по вождению

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Житель Челябинска распылил перцовый баллончик в лицо сотруднику ГИБДД во время сдачи практического экзамена. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Молодой человек разозлился из-за претензий экзаменатора и применил баллончик. Пострадавший лейтенант обратился к врачам с химическим ожогом обоих глаз.

В отношении мужчины возбудили дело по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Уфе инспектор ГИБДД сдался после организации похищения и пыток укравшего деньги друга.

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Елизавета Новикова
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