Группа эвакуации ВСУ наступила на мины в Донбассе и попала на видео

Группа ВСУ эвакуировала раненого и наступила на мины в ДНР, попав на видео

Группа эвакуации Вооруженных сил Украины (ВСУ) пыталась вынести раненого бойца на носилках и сама попала на мины. Видео произошедшего опубликовал Telegram-канал «Повернутые на войне».

На представленных кадрах видно, как отряд украинских солдат рядом с лесопосадкой эвакуирует раненого, вскоре один из них наступает на противопехотную мину.

Затем командир ВСУ передает по рации, что в его группе ранило еще одного солдата. Он также попросил направить к ним саперов и людей с носилками. Вскоре раздался второй взрыв — еще один украинский солдат наступил на мину.

Ранее российский офицер-артиллерист с позывным Туча рассказал, что в сдерживании наступления ВСУ в Запорожской области решающую роль сыграла артиллерия. По его словам, в контрбатарейной борьбе с украинской артиллерией важную роль играют крупные беспилотные летательные аппараты.

