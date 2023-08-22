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11:00, 22 августа 2023Бывший СССР

Российский офицер рассказал о тактике сдерживания контрнаступления ВСУ

«Лента.ру»: артиллерия сыграла решающую роль в сдерживании наступления ВСУ
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В сдерживании наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области решающую роль сыграла артиллерия. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал российский офицер-артиллерист с позывным Туча.

По его словам, в последние дни перед началом контрнаступления украинская артиллерия работала практически без перерывов, однако серьезных результатов артподготовка ВСУ не принесла.

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Это произошло благодаря как инженерному оборудованию позиций, так и контрбатарейной борьбе, которая стала одной из основных задач российских артиллеристов. «У нас боекомплект на орудие — 46 снарядов. Нам новые подвозить не успевали», — вспоминает Туча первые дни украинского контрнаступления.

Офицер также рассказал, что в контрбатарейной борьбе важную роль играют крупные беспилотные летательные аппараты. Расчеты «Орланов» вычисляют батареи ВСУ, а если не добивают орудия, то цель накрывает «Ланцет».

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По его словам, главная сложность в отражении контрнаступления, с точки зрения артиллериста, — дальнобойность артиллерийских систем НАТО, стоящих сейчас на вооружении у ВСУ. «Нам приходится выдвигаться ближе и постоянно менять позиции, делать много маневров», — объяснил офицер.

Ранее российский офицер в беседе с «Лентой.ру» опроверг популярный миф о работе артиллерии. По его словам, артиллерия уже не работает «по квадратам», как это было принято в Советской армии, неприцельная стрельба практически не ведется.

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    Алевтина Запольская
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