Российский офицер рассказал о тактике сдерживания контрнаступления ВСУ

«Лента.ру»: артиллерия сыграла решающую роль в сдерживании наступления ВСУ

В сдерживании наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области решающую роль сыграла артиллерия. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал российский офицер-артиллерист с позывным Туча.

По его словам, в последние дни перед началом контрнаступления украинская артиллерия работала практически без перерывов, однако серьезных результатов артподготовка ВСУ не принесла.

Это произошло благодаря как инженерному оборудованию позиций, так и контрбатарейной борьбе, которая стала одной из основных задач российских артиллеристов. «У нас боекомплект на орудие — 46 снарядов. Нам новые подвозить не успевали», — вспоминает Туча первые дни украинского контрнаступления.

Офицер также рассказал, что в контрбатарейной борьбе важную роль играют крупные беспилотные летательные аппараты. Расчеты «Орланов» вычисляют батареи ВСУ, а если не добивают орудия, то цель накрывает «Ланцет».

По его словам, главная сложность в отражении контрнаступления, с точки зрения артиллериста, — дальнобойность артиллерийских систем НАТО, стоящих сейчас на вооружении у ВСУ. «Нам приходится выдвигаться ближе и постоянно менять позиции, делать много маневров», — объяснил офицер.

Ранее российский офицер в беседе с «Лентой.ру» опроверг популярный миф о работе артиллерии. По его словам, артиллерия уже не работает «по квадратам», как это было принято в Советской армии, неприцельная стрельба практически не ведется.