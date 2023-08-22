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16:26, 22 августа 2023Из жизни

77-летний пенсионер провел шесть часов среди питонов-людоедов и чудом выжил

77-летний британец провел шесть часов на островке среди змей в Таиланде

Фото: David Clode / Unsplash

Британский пенсионер лишился лодки во время плавания по реке в Таиланде и провел шесть часов в зарослях, кишащих змеями. Об этом сообщает Daily Record.

77-летний Мартин Грант успел пройти по реке около пяти километров, затем сильное течение понесло его в заросшую высокой травой заводь. Вскоре лодка набрала воды и застряла в иле, а Грант оказался на небольшом островке посреди реки. Он связался с экстренными службами, однако им потребовалось время, чтобы определить его местонахождение по сигналу телефона. В результате ему пришлось ожидать спасения несколько часов.

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Около 11 часов вечера британца обнаружила поисковая команда. Полицейские заявили, что Грант чудом выжил. По их словам, в этом районе очень много змей, в том числе, как они утверждают, «питоны-людоеды».

Это было то еще приключение. Я очень благодарен всем, кто занимался моим спасением. Не хотелось бы застрять на этом островке на ночь

Мартин Грант

Спасатели хотели отвезти британца в больницу, но тот попросил просто довезти его до дома. За время ожидания он не получил серьезных травм и отделался порезами на ногах, которые медики обработали на месте.

Ранее сообщалось, что в Канаде 16-летняя девушка потерялась в лесу и спаслась через два дня благодаря случайной фотографии с цифровой камеры.

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    Никита Савин
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