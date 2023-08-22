Диверсант метнул в российский военкомат две бутылки с зажигательной смесью

В Екатеринбурге диверсант метнул в военкомат две бутылки с зажигательной смесью

В Екатеринбурге неизвестный попытался поджечь военкомат на улице Ленина, сообщает Telegram-канал Baza.

Диверсант метнул в здание две бутылки зажигательной жидкости, одна из которых отскочила от стены и загорелась на асфальте. Пожар у входа заметили сотрудники комиссариата и принялись его тушить. Им помогли прохожие с бутылками воды. Повреждения здания оказались минимальны, полиция ищет диверсанта.

Ранее сообщалось, что Второй Западный окружной военный суд приговорил 22-летнего гражданина Украины к трем годам колонии общего режима за призывы к терроризму.