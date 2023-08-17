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16:26, 17 августа 2023Силовые структуры

В России осудили украинца со статусом беженца за призывы к терроризму

Украинца, проживавшего в ПВР под Владимиром, осудили за призывы к терроризму

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Второй Западный окружной военный суд приговорил 22-летнего гражданина Украины к трем годам колонии общего режима за призывы к терроризму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Следствие и суд установили, что молодой человек проживал в пункте временного размещения (ПВР) во Владимирской области, куда приехал в марте 2022 года в составе группы беженцев. Однако уже в ноябре он написал в чате Telegram несколько сообщений, в которых содержались призывы к совершению преступлений. Факт выявили сотрудники ФСБ.

В марте 2023 года было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ, по которому молодого человека признали виновным. Ему также запретили два года заниматься администрированием сайтов и каналов, а также создавать аккаунты в соцсетях.

Ранее сообщалось, что на набережной реки Фонтанка в Санкт-Петербурге мужчины подрались и грозились сжечь военкомат.

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    Илона Палей
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