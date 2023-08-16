Петербуржцы устроили массовую драку и грозились сжечь военкомат

78.ru: на набережной реки Фонтанки мужчины подрались и грозились сжечь военкомат

В Санкт-Петербурге мужчины устроили массовую драку на набережной реки Фонтанки, 90/3 и грозились сжечь здание военкомата. Об этом стало известно телеканалу 78.ru.

По предварительным данным, группа неизвестных пыталась избить военнослужащего по контракту, работника комиссариата. Прибывшие по вызову полицейские задержали троих мужчин 35, 43 и 44 лет.

Их доставили в отдел для составления административных протоколов. Дебоширов поместили в изолятор. Один из них в прошлом был судим. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как пишет петербургское издание «Фонтанка», боец рассказал, что обидчики нарушали общественный порядок, покушались на его здоровье и хотели поджечь здание военного комиссариата.

14 августа сообщалось, что в Свердловской области 45-летний мужчина попытался поджечь военкомат. Позже его задержали, россиянину могут предъявить обвинение по статье 205 УК («Террористический акт»).