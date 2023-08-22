Сорвавший с российских подростков Z-нашивку получил 12 суток ареста

В Воронеже суд арестовал мужчину, сорвавшего с подростков нашивки с буквой Z

В Воронеже суд арестовал на 12 суток мужчину, напавшего на подростков и сорвавшего с них нашивки с буквой Z. Об этом сообщает РИА Новости.

Также суд наложил на арестованного штраф в 35 тысяч рублей.

21 августа сообщалось, что воронежская полиция задержала 38-летнего мужчину. В отношении него составили два протокола об административных правонарушениях по статьям 20.1 («Мелкое хулиганство») и 20.3.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации») КоАП РФ. По версии следствия, в мае мужчина напал на подростков.

В соцсетях появилось видео, на котором женщина отчитывает знакомого за то, что он снял с ее ребенка нашивки с символикой военной операции. Это произошло в пункте временного размещения беженцев на базе отдыха в Железнодорожном районе Воронежа. Российский журналист Дмитрий Зименкин в Telegram-канале сообщил, что мужчина — беженец с Украины.