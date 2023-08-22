Послом Украины в Венгрии назначили экс-бойца ВСУ

Экс-бойца ВСУ Федора Шандора назначили послом Украины в Венгрии

Новым послом Украины в Венгрии назначили экс-бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) Федора Шандора. Кандидатуру утвердил глава венгерского Министерства иностранных дел (МИД) Петер Сийярто, передает венгерский портал ATV.

В сообщении говорится, что Сийярто поставил министерскую контрподпись под документом, при этом указ президента республики будет опубликован после того, как новый посол приедет в Венгрию для вручения главе государства верительной грамоты.

По информации украинского издания «Страна.ua», Шандор занимает должность профессора Ужгородского национального университета и после начала специальной военной операции (СВО) оправился на службу в украинскую армию.

Ранее министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки заявил, что руководство страны опасается возникновения глобальной конфронтации из-за украинского конфликта, а также призывает стороны к прекращению огня и началу мирных переговоров.