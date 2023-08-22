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13:45, 22 августа 2023Ценности

Лолита раскрыла размер своей талии

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Советская и российская эстрадная певица Лолита Милявская раскрыла размер своей талии. Соответствующий пост появился в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 59-летняя артистка рассказала об услышанной от эндокринолога информации. Так, врач заявил, что если длина окружности талии превышает 79 сантиметров, то у женщины наблюдается ожирение.

Исполнительница измерила у себя данную часть туловища и обнаружила, что ее окружность составляет 81 сантиметр. «На мне что-нибудь сойдется? Это на ожирение рассчитано?» — поинтересовалась впоследствии звезда у стилистки Илоны Кислинской, подойдя к напольным вешалкам с одеждой.

Ранее в августе популярная визажистка Гоар Аветисян показала фигуру в облегающем наряде и раскрыла параметры своей фигуры. Инфлюэнсерша рассказала, что ее вес в данный момент составляет 75 килограммов при росте 173 сантиметра.

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    Карина Черных
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