Москвичам рассказали о погоде на 1 сентября

Синоптик Шувалов: 1 сентября в Москве будет прохладно и возможны дожди

В Москве и Подмосковье 1 сентября, скорее всего, будет прохладно, также возможны осадки. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Он спрогнозировал, какой будет погода во время школьных линеек в День знаний.

Относительно прохладная погода без обилия солнца Александр Шувалов руководитель прогностического центра «Метео»

«Этот слом погоды, который произошел в последние дни, открывает, скорее всего, десятидневку более прохладной погоды с преобладанием воздушных масс с севера и северо-запада. В этой ситуации мы можем ожидать относительно прохладный день 1 сентября с температурой в дневные часы 18-20 градусов, утром будет прохладнее. Скорее всего, будет порядка 10-13 градусов тепла в то время, когда будут проводиться школьные линейки. Что касается дождя, то за девять дней прогнозировать это крайне непросто, но вероятность дождя все же есть, она превышает 60-70 процентов», — объяснил синоптик.

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