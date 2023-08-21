В ряде регионов спрогнозировали аномальную жару

Синоптик Вильфанд спрогнозировал аномальную жару на Алтае и юге России

Аномально жаркая погода прогнозируется на текущей неделе в ряде регионов России. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, жаркая погода ожидается в Южном федеральном округе. Так, 21 августа в Адыгее температура достигнет 39 градусов, в Ростовской области — 40. В Краснодарском крае 21 и 22 августа — 39 градусов, при этом в городах черноморского побережья — 37. «Это редкое событие, потому что море обычно оказывает сглаживающее влияние на температуру воздуха, водная среда более инерционна», — отметил Вильфанд.

Аномальная жара фиксируется и в Северо-Кавказском федеральном округе. На востоке Ставропольского края температура будет доходить до 42 градусов, в Северной Осетии и Кабардино-Балкарии — до 38.

Очень жаркая погода, но во второй половине недели температура понизится. В Краснодарском крае она будет в диапазоне 35 градусов, это все равно на 1-2 градуса выше нормы, но уже более комфортно Роман Вильфанд синоптик

Также экстренное предупреждение об аномально высокой температуре выпущено в Алтайском крае, сказал специалист. В течение всей недели, с 22 по 26 августа, там ожидается выше 30 градусов тепла.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал приход в Москву прохладной погоды с небольшими, местами умеренными дождями.

