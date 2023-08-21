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11:17, 21 августа 2023Среда обитания

В Москве спрогнозировали похолодание

Синоптик центра «Метео» Шувалов спрогнозировал похолодание в Москве

Фото: Сергей Киселев / Агентство «Москва»

Прохладная погода с небольшими, местами умеренными дождями ожидается в Москве на текущей неделе. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Прогнозом он поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Москвичи уже почувствовали, что погода изменилась: поменялось небо, изменились облака, прохладный северный ветер на улице, и ощущения совсем другие», — сказал синоптик.

По его словам, в понедельник, 21 августа, температура в столице достигнет 21-22 градусов. Однако со вторника и до конца недели столбик термометра будет находиться в районе 17-19 градусов. «Температура будет на 1,5-2 градуса ниже обычной для этого времени года», — отметил Шувалов.

Во вторник и среду, 22 и 23 августа, собеседник «Ленты.ру» спрогнозировал небольшие дожди, в основном сдвинутые на вторую половину дня. Ночная температура ожидается в районе 11-13 градусов, а в ночь на четверг и пятницу, 24 и 25 августа, она упадет до 7-9 градусов, поскольку начнутся прояснения.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал жителям столицы последний всплеск летней погоды на выходных, 19 и 20 августа.

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    Екатерина Смирная
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