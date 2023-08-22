Женщина пролетела пять тысяч километров на свадьбу друга и ошиблась адресом

Daily Mail: американка приехала на свадьбу к другу в Британию и ошиблась адресом

Жительница США пролетела 5000 километров в Великобританию на свадьбу друга, ошиблась адресом и попала не на то мероприятие. Об этом сообщает Daily Mail.

Арти Мала прилетела в Глазго из Вашингтона, чтобы поздравить своего друга Гаурава с бракосочетанием. После долгого перелета и поездки на такси по городу американка приехала на торжество, но вскоре женщина поняла, что это не та свадьба.

Вместо Гаурава Мала увидела незнакомую пару — Кейтлин и Стивена, которые отмечали свадьбу в зале Pollokshaws Burgh Hall. Оказалось, что ее друг женился в зале Pollokshields Burgh Hall, который находится в 1,6 километра от первого.

Оказалось, что ошибка произошла, когда американка заказывала Uber. Она не обратила внимания на то, что в городе есть два зала с похожими названиями. Нужный зал оказался всего в шести минутах езды на машине, поэтому она не слишком сильно опоздала на церемонию.

Ранее сообщалось, что невеста на свадьбе в американском городе Портленд, штат Орегон, раскрыла свой семейный статус и удивила гостей новостью, что они с женихом уже женаты. Гости восприняли объявленную во время свадьбы новость, что невеста уже замужем, с восторгом.