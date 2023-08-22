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18:51, 22 августа 2023Мир

США отказались признать тупик в украинском конфликте

Белый дом: США не считают, что украинский конфликт зашел в тупик

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

США не считают, что на данный момент украинский конфликт зашел в тупик. Об этом журналистам заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге Белого дома, сообщает Reuters.

«Нет, мы не считаем, что конфликт зашел в тупик. Как я уже отмечал, мы продолжаем поддерживать Украину в ее усилиях по возвращению территорий в рамках нынешнего контрнаступления. Мы видим, что она продолжает возвращать территории на методичной, систематической основе», — заявил Салливан в ответ на вопрос журналиста.

Ранее американский военный эксперт Мэтью Хо объяснил нежелание США поставлять Украине новейшую технику. По его словам, Пентагон опасается, что вся эта техника попадет не только к России, но и Китаю, что «сведет на нет технологическое преимущество американской техники».

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    Виктория Кондратьева
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