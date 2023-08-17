Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:27, 17 августа 2023Мир

В США рассказали о нежелании поставлять Украине новейшую технику

Военный эксперт Хо: США боятся раскрыть секреты, поставляя ВСУ новейшее оружие

Фото: Cezary Aszkielowicz / Reuters

Вашингтон не посылает Украине новейшую военную технику из-за боязни, что она попадет в руки не только России, но и Китая. Об этом заявил американский военный эксперт, ветеран войны США в Ираке Мэтью Хо в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По словам специалиста, КНР могут воспользоваться секретной информацией. Он уточнил, что именно из-за нежелания раскрывать секреты США не хотели поставлять Украине танки Abrams. Он указал на то, что скоро 40 танков прибудут в Киев. Это старые модели M1A1, которые появились еще до войны в Персидском заливе, рассказал он.

«Мы просто не хотим, чтобы их захватили. Броня на Abrams — это очень тщательно охраняемый секрет, поэтому нельзя, чтобы русские понимали, как она устроена и использовали это», — объяснил эксперт. Он добавил, что аналогичная ситуация была с ракетами HIMARS, управляемыми с помощью спутниковой системы GPS, которую российские войска научились глушить. Мэтью Хо считает, что по этой же причине американская сторона не хочет передавать Украине баллистические ракеты ATACMS.

7 августа администрация США одобрила отправку Украине первой партии танков Abrams. Как заявил начальник отдела закупок американской армии Даг Буш, танки поставят Киеву вместе с боеприпасами, запасными частями и оборудованием для заправки и ремонта.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В США рассказали о нежелании поставлять Украине новейшую технику

    Женщина оригинально проучила не отдававшего долг брата

    Почти треть россиян залезли в кредиты ради ремонта

    В России озвучили возможные темы встречи Путина и Эрдогана

    У участника спецоперации украли боевые награды и миллион рублей

    Эффективность ЗРК «Гибка-С» в зоне спецоперации оценили

    В России заметили рост вакансий с окладом выше 100 тысяч рублей

    Туристка посетила Новороссийск и описала курорт словами «стыд и позор»

    Курьер «фастфуда для господ» в московском метро попал на видео

    Российские военные уничтожили пункт управления РЭБ и ПВО ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости