Россияне стали реже занимать «до зарплаты»

НБКИ: количество микрозаймов «до зарплаты» сократилось второй месяц подряд

Россияне стали реже брать в долг «до зарплаты». Согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), количество микрозаймов на сумму до 30 тысяч рублей сокращается уже два месяца подряд.

В июле число оформленных кредитов PDL (Pay Day Loans, займы до зарплаты), снизилось на 2,8 процента в месячном выражении, до 2,86 оформленных договоров. В июне их количество также снизилось на 2,6 процента. При этом в годовом выражении число микрокредитов увеличилось на 3,9 процента, а по сравнению с 2021 годом — на 13,9 процента.

По словам директора по продуктам МФК «Мигкредит» Никиты Коточигова, снижение выдачи микрозаймов объясняется сезонностью. Россияне получают меньше кредитов на фоне летних отпусков, объяснил он газете «Ведомости». В августе активность восстанавливается, когда граждане готовятся к началу нового делового и школьного сезона, в том числе, при помощи микрозаймов.

Еще одна причина снижения числа выданных займов — меры Центробанка (ЦБ) по охлаждению микрофинансового рынка. Как отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, регулятор ограничил оформление кредитов заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН, соотношение среднемесячных платежей заемщика по всем кредитам и среднемесячного дохода). Согласно новым требованиям, максимально возможная процентная ставка по займам снижена с 1 до 0,8 процента в день, а в начале третьего квартала 2023-го кредитные организации не должны выдавать более 30 процентов займам клиентам с ПДН выше 80 процентов.

По данным «Скоринг Бюро», с начала лета россияне стали чаще допускать просрочки по микрозаймам. В июне долги, по которым не платили более 90 дней, составили почти половину (46,4 процента) от общей массы. В апрельском исследовании бюро кредитных историй доля «плохих» микрозаймов составляла 39,2 процента. Уровень проблемных долгов поднялся до максимумов октября — ноября 2022 года, когда на поведение заемщиков могла повлиять объявленная частичная мобилизация, и января 2023 года, объяснили аналитики.