«Скоринг Бюро»: россияне просрочили почти половину выданных микрозаймов

Россияне стали чаще допускать просрочки по микрозаймам — в июне долги, по которым не платили более 90 дней, составили почти половину (46,4 процента) от общей массы. Об этом со ссылкой на данные «Скоринг Бюро» сообщает РБК.

В предыдущем исследовании бюро кредитных историй, который составили в апреле, доля «плохих» микрозаймов составляла 39,2 процента. За два месяца произошел самый заметный прирост доли просрочки у микрофинансовых организаций (МФО) с начала 2020 года. Уровень проблемных долгов поднялся до максимумов октября — ноября 2022 года, когда на поведение заемщиков могла повлиять объявленная частичная мобилизация и января 2023 года, добавили аналитики.

В начале 2023 года 7,6 миллиона россиян имели займы в МФО на 291 миллиард рублей. Согласно данным Банка России, средний размер задолженности на тот момент оценивался в 40,5 тысячи рублей. При этом на конец 2022-го 28 процентов граждан одновременно имели более двух микрозаймов.

В мае Центробанк ужесточил ограничения на выдачу необеспеченных кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Такое решение приняли, чтобы ограничить рост закредитованности граждан. Согласно планам регулятора, в третьем квартале 2023 года доля вновь предоставленных кредитов россиянам с предельной долговой нагрузкой более 80 процентов уменьшится до 30 процентов.

Микрофинансовые организации с начала года ужесточили требования к заемщикам из «депрессивных» отраслей. В число клиентов с минимальными шансами на получение микрозайма вошли представители кинобизнеса, автомобильного сектора и фитнеса — они получали до 88 процентов отказов. Также рискованными сферами деятельности (представители которых могут не справиться с взятыми финансовыми обязательствами) в МФО назвали общепит, гостиничный бизнес, туризм, сферу услуг, строительную отрасль, розничную торговлю и индустрию развлечений. Таким клиентам отказывали в 67-76 процентах случаев.