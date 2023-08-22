Парк «Зарядье» напротив Кремля закрыли из-за данных о неопознанном устройстве

«Зарядье» временно закрыли из-за поступивших данных о неопознанном устройстве

Парк «Зарядье» напротив Кремля в центре Москвы временно закрыли из-за поступивших данных о неопознанном устройстве. Об этом сообщили на официальном сайте учреждения.

Работники и гости парка были оперативно эвакуированы. На место направили экспертов и кинологов.

20 августа столичному парку пришлось прерывать работу по аналогичным причинам. Силовики тогда не обнаружили опасных устройств на территории «Зарядья».

Первая эвакуация была проведена в московском парке 15 августа из-за неопознанного устройства.

Следующая произошла 16 августа из-за угрозы взрыва — тогда на почту «Зарядья» поступило письмо с угрозой якобы от студента Московского финансово-юридического университета (МФЮА), в котором говорилось, что юноша заложил на территории «Зарядья» самодельное взрывное устройство, и требовалось перевести 600 тысяч рублей его матери.

В обоих случаях проводились проверки, по итогам которых не было найдено подозрительных объектов.