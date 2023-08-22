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19:38, 22 августа 2023Мир

Путин заявил о попытках помешать России поставлять зерно и удобрения за рубеж

Путин: России намеренно чинят препятствия в экспорте зерна и удобрений

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Внешние силы противодействуют российскому экспорту зерна и удобрений за рубеж, а западные санкции мешают снабжению продовольствием. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.

«России намеренно чинят препятствия в поставках зерна и удобрений за рубеж и при этом лицемерно обвиняют нас в сложившейся кризисной ситуации на мировом рынке. Это отчётливо проявилось при реализации так называемой зерновой сделки, заключённой с участием Секретариата ООН и изначально нацеленной на обеспечение глобальной продовольственной безопасности, снижение угроз голода и помощь беднейшим странам», — объяснил российский лидер.

При этом Путин отметил, что введенные против России санкции значительно усложняют логистику, страхование и проведение банковских платежей.

Россия прекратила договоренности по зерновой сделке 17 июля. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что часть сделки, касающаяся требований России, так и не была выполнена.

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    Виктория Кондратьева
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