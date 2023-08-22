ООН начала сбор средств для Украины на зиму

ООН начала сбор средств в размере $268 млн для Украины на зимний период

ООН и гуманитарные партнеры начали сбор средств в размере нескольких сотен миллионов долларов для Украины на зимний период, сообщил на брифинге официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик. Его слова приводит ТАСС.

«Мы и наши партнеры только что запустили инициативу о заявке на 268 миллионов долларов для оказания помощи более чем 1,3 миллиона человек в предстоящие зимние месяцы», — сказал он.

По его словам, помощь будет включать ремонт домов рядом с линией боевых действий, а также обеспечение одеждой и обогревательными приборами.

Ранее Европейский союз выделил Украине очередной транш макрофинансовой помощи. В частности, Киеву направили 1,5 миллиарда евро.