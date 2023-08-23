На вокзале в Курске разместили портреты героев Курской битвы

На вокзале в Курске разместили 282-метровый памятник восьми героям Курской битвы

На железнодорожном вокзале в Курске разместили арт-объект в виде восьми портретов героев Курской битвы. Об этом сообщает KP.RU.

Памятник длиной 282 метра, который помимо портретов включает в себя схематичное изображение мемориального комплекса в Поныровском районе, появился на ограждениях вдоль путей по направлению к Москве.

«В юбилейный год 80-летия победы в Курской битве, в год скорби и глубокой благодарности героям-защитникам нашей Родины, мы решили разместить информацию о них и снаружи здания — там, откуда начинается знакомство туристов с нашим краем», — рассказала министр приоритетных проектов развития территорий и туризма региона Анна Коновалова.

Упомянутый проект стал победителем конкурса грантов губернатора Курской области. Он был создан при поддержке регионального Министерства приоритетных проектов развития территорий и туризма, Центра компетенций развития городской среды и компании «РЖД». Главный художник — Александр Головко.

Ранее в августе в Екатеринбурге рядом с Музеем архитектуры и дизайна Уральского государственного архитектурно-художественного университета состоялось торжественное открытие бюстов Петра I и Екатерины I.