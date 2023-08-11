В Екатеринбурге открыли бюсты Петра I и Екатерины I

В Екатеринбурге 11 августа открыли бюсты Петра I и Екатерины I

В Екатеринбурге рядом с Музеем архитектуры и дизайна Уральского государственного архитектурно-художественного университета состоялось торжественное открытие бюстов Петра I и Екатерины I. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города.

Парные бронзовые бюсты открыли 11 августа. Их расположили на постаментах, выполненных из трех пород гранитов и мрамора. Памятники воссоздали благодаря усилиям администрации Екатеринбурга и творчеству большого авторского коллектива.

В церемонии открытия приняли участие мэр города Алексей Орлов и первый заместитель Председателя Законодательного собрания Свердловской области Аркадий Чернецкий. Между бюстов также установили скульптурную конструкцию «Завод-крепость».

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