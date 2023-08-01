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18:52, 1 августа 2023Моя страна

В Нижнекамске запустили посвященный русскому ученому трамвай

В Нижнекамске запустили посвященный Дмитрию Менделееву трамвай
Дмитрий Менделеев

Дмитрий Менделеев. Фото: РИА Новости

В Нижнекамске запустили тематический трамвай, который посвятили русскому ученому Дмитрию Менделееву. Об этом сообщает «КП-Казань» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Первыми пассажирами «Менделеевского маршрута» стали руководители предприятия и городской администрации, а также юные жители города. Главная задача инициативы — поддержка экологичного вида транспорта и популяризация нефтехимии. В салоне общественного транспорта пассажиры смогут найти необычные и интересные факты из биографии Менделеева.

Отмечается, что «Менделеевский маршрут» является третьим по счету из цикла «Нефтехимические маршруты».

Ранее сообщалось, что глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поручил оборудовать системой видеонаблюдения территорию «Тхаба-Ерды». По его словам, это позволит усилить охрану объекта и поможет уберечь его от вандализма.

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    Алиса Удовик
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