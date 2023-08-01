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16:23, 1 августа 2023Моя страна

Исторические башни в Ингушетии оборудуют системами видеонаблюдения

Глава Ингушетии поручил установить камеры видеонаблюдения на «Тхаба-Ерды»

Фото: Александр Поляков / РИА Новости

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поручил оборудовать системой видеонаблюдения территорию «Тхаба-Ерды». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, это позволит усилить охрану объекта и поможет уберечь его от вандализма. «Это уникальный исторический памятник и один из древнейших христианских храмов на Северном Кавказе, который был построен в VIII веке. Более недели назад при обходе исторического памятника было обнаружено вскрытие замка и взлом входной двери храма», — сообщил Калиматов.

Глава республики отметил, что каждый человек в Ингушетии знает своих предков и свою родовую башню в горах даже спустя века. Он добавил, что будущие поколения тоже будут оберегать этим памятники.

«Для этого мы и приняли программу реставрации башенных комплексов. Древний христианский храм "Тхаба-Ерды" и комплекс оборонно-сторожевых башен "Вовнушуки" будут реставрироваться за счет средств федерального бюджета, выделяемых Министерством культуры России. В этом важном для нас деле нам помогает и благотворительный фонд "САФМАР" Михаила Гуцериева», — рассказал Калиматов.

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