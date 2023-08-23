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11:44, 23 августа 2023Интернет и СМИ

Назван способ распознать слежку через камеру смартфона

IT-эксперт Закарян: активность камеры смартфона может быть признаком слежки

Фото: Luis Villasmil / Unsplash

Руководитель команды разработки Gem Space Ваге Закарян назвал способом распознать слежку через камеру смартфона наблюдение за основными параметрами устройства. О том, что постоянная активность камеры устройства и увеличенный расход интернет-трафика могут быть признаками взлома, он рассказал в беседе с агентством «Прайм».

IT-эксперт объяснил, что если батарея смартфона быстро садится из-за чрезмерной активности камеры, то это может свидетельствовать о слежке через нее. Проверить это, как отметил Закарян, можно в параметрах устройства. В разделе «Настройки» он посоветовал выбрать пункт «Аккумулятор» или «Батарея» в зависимости от модели и посмотреть, какие приложения активнее всего расходуют энергию.

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«Если камера будет в лидерах среди приложений по энергопотреблению, то стоит изучить этот вопрос серьезнее — опасения о слежке могут в итоге подтвердиться», — предупредил специалист. Помимо этого, он рекомендовал запретить доступ к камере большинству приложений.

Еще одним показателем активности мошенников может быть увеличенный расход интернет-трафика. «Резкий рост потребления интернета при условии, что пользователь не менял свои стандартные привычки и поведение в интернете, может говорить о несанкционированной внешней активности», — пояснил он.

«Но что касается слежки через камеру смартфона, нужно помнить, что это явление пока не очень распространено, особенно в отношении рядовых граждан», — объяснил эксперт.

Ранее Закарян предупредил, что безопасность смартфона повысится, если регулярно удалять ненужные или неизвестные вам приложения и не общаться с неизвестными лицами в мессенджерах и соцсетях.

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    Олег Давыдов
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