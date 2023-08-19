Названы способы максимально защитить смартфон от мошенников

IT-эксперт Закарян: удаляйте ненужные приложения, чтобы защититься от мошенников

В случае с мошенниками, которые используют смартфоны, чтобы получить личную информацию или доступ к чужим финансам, проблему легче предотвратить, чем устранять последствия. Об этом рассказал руководитель команды разработки Gem Space Ваге Закарян. Способы максимально защитить смартфон от мошенников он назвал в беседе с «Лентой.ру».

По словам IT-эксперта, чтобы свести практически к нулю шансы потери денег или конфиденциальных данных, нужно помнить и выполнять ряд простых правил. Во-первых, на смартфоне должен быть установлен антивирус.

«Есть платные и бесплатные приложения, которые помогут выявить программу-шпиона и обнаружить вирус. Однако даже если на вашем телефоне уже установлена надежная защита от вирусов, это не значит, что можно нажимать на подозрительные ссылки или открывать файлы, полученные от незнакомых людей. Делать этого не нужно в любом случае — наличие антивируса минимизирует риски, но не дает гарантию полной безопасности», — добавил специалист.

Также безопасность смартфона повысится, если регулярно удалять ненужные или неизвестные вам приложения и не общаться с неизвестными лицами в мессенджерах и социальных сетях. «И, конечно, важнейшее правило безопасности в сети — это надежные пароли для всех аккаунтов и приложений, а также использование двухфакторной аутентификации, при которой помимо пароля нужно вводить код из SMS-сообщения или код, сгенерированный специальной программой», — заключил Закарян.

Ранее пресс-служба компании платежного сервиса QIWI сообщила о росте числа попыток мошенничества с выводом средств с электронных кошельков.