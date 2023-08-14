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14:00, 14 августа 2023Экономика

В России отметили рост активности мошенников с электронными кошельками

QIWI предупредил россиян о схеме мошенничества с выводом средств с кошельков

Фото: Unsplash

Платежный сервис QIWI предупредил россиян о росте числа попыток мошенничества с выводом средств с электронных кошельков. Об этом заявила пресс-служба компании, ее комментарий приводит РИА Новости.

«Мы всегда предостерегали своих клиентов от сотрудничества с ненадежными посредниками, которые предлагают вывод средств через личные договоренности», — отметили в компании, указав на рост активности мошенников в последнее время. При этом в QIWI добавили, что при наличии подозрений в незаконной активности кошельки будут временно заблокированы «до подтверждения личности владельца и отсутствия признаков сомнительных операций».

О том, что в интернете появились предложения о выводе средств с QIWI-кошельков, сервис сообщал в начале августа. Тогда компания попросила клиентов сообщать в службу поддержки о подобных предложениях незаконным способом обналичить деньги.

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«Киви Банк» временно и частично ограничил вывод средств на банковские счета с кошельков физлицами, а также снятие наличных по предписанию Центробанка с 26 июля. Как отметили в банке, по итогам проверки регулятором выдано ограничительное предписание в отношении ряда операций.

Позднее группа QIWI заявила, что не уверена, что компании удастся отменить введенные Центробанком ограничения. «Мы тесно сотрудничаем с ЦБ, дабы устранить выявленные недочеты и частично или полностью отменить введенные ограничения. Тем не менее нет никакой уверенности в том, что у нас это получится», — заявили представители сервиса.

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