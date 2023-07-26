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20:41, 26 июля 2023Экономика

QIWI заявила о неуверенности в снятии ограничений с кошельков россиян

QIWI: уверенности в восстановлении вывода средств и снятии наличных с кошельков нет

Фото: Eduardo Soares / Unsplash

Группа QIWI не уверена, что ей удастся отменить введенные Центробанком ограничения вывода средств с кошельков на банковские счета и снимать наличные, сообщает ТАСС.

«Мы тесно сотрудничаем с ЦБ, дабы устранить выявленные недочеты и частично или полностью отменить введенные ограничения. Тем не менее нет никакой уверенности в том, что у нас это получится», — заявили представители сервиса.

«Киви Банк» с 26 июля ограничил вывод средств на банковские счета с кошельков физлицами, а также снятие наличных по предписанию Банка России. Регулятор выдал организации ограничительное предписание, и та решила лимитировать для россиян некоторые операции.

В банке выразили надежду на быстрое устранение выявленных недочетов и снятие временных ограничений и заверили, что «Киви банк» и Группа QIWI сохранят прибыльность и финансовую устойчивость. Представители организации заявили, что с этого дня деятельность группы «в прошлом и в будущем» также может подпасть под более пристальное внимание регулятора.

Ранее большинство системно значимых российских банков перестали принимать иностранную валюту. В банкоматах 11 из 13 таких организаций пропала возможность внесения долларов и евро. Продолжили работать с наличными стран запада только «Альфа» и «Тинькофф».

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    Вячеслав Агапов
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