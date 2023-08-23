Россиян с бессонницей призвали отказаться от одного продукта

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин призвал россиян с бессонницей отказаться от одного продукта. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он посоветовал не употреблять шоколад перед сном. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Гостья программы предположила, что шоколад может провоцировать бессонницу. «На самом деле если съесть много — действительно да, потому что теобромин, который содержится в шоколаде, обладает психостимулирующим действием», — подтвердил специалист.

Агапкин и его соведущий Михаил Полицеймако пришли к выводу, что есть шоколад на ночь не рекомендуется.

Ранее Агапкин и врач-диетолог Олег Кривченко в эфире программы «О самом главном» развеяли распространенный миф, связанный с диабетом. Они назвали заблуждением мнение, что диабетикам противопоказаны красные яблоки.