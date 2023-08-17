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20:35, 17 августа 2023Интернет и СМИ

Врачи развеяли распространенный миф о диабете

Врач Агапкин назвал мифом мнение, что красные яблоки опасны для диабетиков

Фото: Unsplash

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин и врач-диетолог Олег Кривченко в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» развеяли распространенный миф, связанный с диабетом. Они назвали заблуждением мнение о том, что красные яблоки противопоказаны диабетикам. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Специалисты назвали мифом утверждение, что красные яблоки резко повышают уровень сахара в крови, из-за чего опасны для диабетиков. Кривченко объяснил, что красные яблоки действительно содержат сахара, в частности фруктозу. «Тем не менее они связаны с клетчаткой, поэтому эта фруктоза не всасывается», — добавил он.

«Средний гликемический индекс всех сортов яблок находится в районе 39 единиц — на самом деле это немного», — отметил также Агапкин.

Ранее Сергей Агапкин опроверг распространенное заблуждение о том, что при сахарном диабете противопоказаны физические нагрузки. На самом деле физическая активность полезна для диабетиков, заявил он.

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    Олег Давыдов
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