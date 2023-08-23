В Екатеринбурге пройдет «Ночь кино»

В Екатеринбурге 26 августа состоится «Ночь кино»

В Екатеринбурге пройдет акция «Ночь кино». Об этом пишет «Комсомольская правда».

Мероприятие состоится 26 августа. Акция пройдет в восьмой раз за 2023 год. В рамках фестиваля кинотеатры покажут первый в мире фильм, снятый в космосе, «Вызов», семейную комедию «Чебурашка» и военно-историческую драму «Праведник».

«Среди 162 площадок Свердловской области традиционно главной площадкой региона Всероссийской акции «Ночь кино» станет Дом кино», — сообщили организаторы мероприятия.

Отмечается, что на все сеансы вход свободный. При этом на некоторые из них необходимо заранее получить бесплатные пригласительные билеты.

Ранее в августе сообщалось, что во Владикавказе появятся скульптуры Остапа Бендера и Кисы Воробьянинова. Над монументами двух героев знаменитого романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев» работает скульптор Таймураз Зангиев.