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17:09, 23 августа 2023Путешествия

Пассажирский самолет столкнулся с беспилотником при посадке в аэропорту

Самолет Emirates столкнулся с дроном при посадке в Ницце

Фото: Rula Rouhana / Reuters

Самолет авиакомпании Emirates столкнулся с большим дроном при заходе на посадку в аэропорту Ниццы. Об этом пишет Telegram-канал AviaNews.

Столкновение беспилотника с пассажирским лайнером произошло в пятницу, 18 августа. Воздушное судно получило повреждение крыла и до сих пор остается в авиагавани французского города.

Ситуацией занимается местное Бюро по расследованию авиационных происшествий.

Ранее в августе летевший в Сочи пассажирский лайнер резко сменил курс и сел в другом месте. Инцидент произошел с самолетом, следовавшим из Москвы в популярный курортный город.

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    Фариза Бацазова
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