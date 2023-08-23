Назван способ сэкономить на покупке жилья

«Известия»: при покупке жилья на первом этаже можно потратить на 35 % меньше

При покупке квартиры на первом этаже можно потратить на 35 процентов меньше, чем при выборе объекта на среднем этаже. Способ сэкономить на жилье россиянам назвали эксперты «Авито Недвижимости», передают «Известия».

Средняя стоимость квартиры на первом этаже составляет 3,3 миллиона рублей, а на последнем — 3,5 миллиона. В то же время остальные объекты в многоэтажном здании стоят в среднем 5,1 миллиона. Разница в цене между жильем на первом и средних этажах зависит от города. Так, в Москве она достигает 66 процентов, а в Калининграде — 9 процентов. Квартиры на первом этаже также дешевле, чем на последнем — в среднем по России разница составляет 6 процентов.

Эксперты предупреждают, что более дешевое жилье может иметь недостатки. Недостатки первого этажа могут включать сырость, шум, плохие видовые характеристики, отсутствие балкона и необходимость устанавливать на окна решетки. В случае с последним этажом есть риск затопления, промерзания зимой и излишнего нагревания летом, если с крышей не все в порядке.

Чтобы не пожалеть о покупке, перед заключением сделки следует проверить коммуникации дома, состояние подвальных помещений и самого здания и наличие технического этажа над верхним этажом. Также стоит узнать, на какой высоте располагается первый этаж, — вровень с землей или на уровне второго. «При определенном сочетании факторов квартиры на первых и последних этажах становятся ничуть не худшим выбором по сравнению со "средними"», — отметили в «Авито Недвижимости».

Ранее эксперты по недвижимости рассказали, что покупать вторичное жилье выгоднее, чем новостройки. По их данным, новые квартиры стоят на 20-30 процентов дороже готовых.