Россиянам дали совет по покупке недвижимости

Эксперт по недвижимости Аверс: покупать вторичку выгоднее, чем новостройку

В России с начала года ввели в эксплуатацию нового многоквартирного жилья на 21 процент больше, чем за аналогичный период 2022 года. Об этом «Ленте.ру» рассказала эксперт по недвижимости, руководитель агентства недвижимости «Тренд Хаус» Ксения Аверс. Она описала ситуацию на рынке жилья и дала совет по покупке имущества этой осенью.

Какую недвижимость предлагают на рынке

Общая площадь введенных объектов превысила 21,4 миллиона квадратных метров, и такая динамика сохранится, рассказала она.

«Весной прошлого года люди либо выводили капитал за рубеж, либо просто сидели с деньгами, не зная, что делать. Сейчас многие поняли, что курс и инфляция растут, и поэтому сохраняют свои накопления в недвижимости. Кто хотел и мог купить за границей — купили, остальные приобретают в России», — объяснила собеседница издания.

По ее словам, сейчас 70 процентов рынка занимают новостройки. Это связано с тем, что на них действуют льготные ипотеки, и россияне выбирают выгодные платежи, а не итоговую стоимость квартиры.

«Для сравнения: ставка по семейной льготной ипотеке на новостройку примерно 5,5 процента, а на вторичку около 10–11 процентов. А после повышения ключевой ставки большинство банков еще увеличили процентную ставку. Таким образом, идет стимуляция первичного рынка недвижимости», — рассказала Ксения Аверс.

Сейчас сложилась уникальная картина: цена жилья на вторичном рынке намного ниже, чем на первичном. Новостройки дороже на 20–30 процентов. При этом во вторичку можно сразу заезжать и жить, или сразу сдавать и платить ипотечный платеж с аренды. Но люди все равно выбирают ставку Ксения Аверс эксперт по недвижимости

Из-за этого на рынке вторичной недвижимости растут цены и падают продажи. По мнению специалиста, из-за этого новостроек может стать еще больше.

Будущее рынка недвижимости

На мой взгляд, это убивает рынок недвижимости. Но тем самым правительство спасает банковскую сферу, сохраняет один из основных источников дохода. Одна из причин — созависимость застройщиков и банков. Люди несут деньги застройщикам, а застройщики — банкам. Потому что большая часть недвижимости приобретается за кредитные средства Ксения Аверс эксперт по недвижимости

Ксения Аверс напомнила, что 15 августа на внеплановом заседании Центробанк поднял ключевую ставку сразу на 3,5 процентных пункта до 12 процентов. Это произошло из-за резкого ослабления курса рубля. Соответственно, это скажется на стоимости жилья и ипотечных ставках.

«Сейчас соотношения новостроек и вторичной недвижимости на российском рынке 70 на 30, и, скорее всего, этот перекос только увеличится. Построенные квадраты необходимо продать конечным собственникам, чтобы они несли долговую нагрузку», — объяснила она.

При этом риэлторы не успевают продавать все новостройки во многих российских регионах отметила специалист.

Если ничего глобально не изменится, то на рынке может случиться крах. Потому что такой востребованности на новостройки нет. Во-первых, люди продолжают уезжать из России, во-вторых, естественная убыль населения. В-третьих, у кого-то не будет возможности платить по ипотеке, и эти квартиры будут переданы банку Ксения Аверс эксперт по недвижимости

Какое жилье покупать?

Цены на вторичное жилье в РФ выросли на 12 процентов за полгода. Но покупать вторичку выгоднее, чем новостройку, даже с учетом этого роста и высокой процентной ставки, считает Ксения Аверс

Если посчитать, сколько человек выплатит при дорогой ипотеке, но низкой стоимости квартиры, получится меньше, чем при льготной ипотеке и высокой стоимости жилья. Ну и ремонт — стоимость ремонта подорожала на 10–15 процентов Ксения Аверс эксперт по недвижимости

«Еще не стоит покупать многоквартирные "человейники", потому что через 20 лет эти районы превратятся в гетто. Как показывает мировая практика, в них высокий уровень преступности и низкий уровень жизни. Спросом такие комплексы не пользуются, и перепродать там квартиру через 15 лет будет невозможно. Если сейчас вы покупаете недвижимость в подобном районе, то в идеале вам нужно ее продать в следующие 5 лет», — объяснила она.

Перед покупкой обязательно нужно считать, что выгоднее — дорогая новостройка с ипотекой в 5,5 процента или дешевая вторичка с ипотекой в 11 процентов, добавила эксперт. По словам Ксении Аверс, сейчас в России активно развивается частное строительство. Она считает, что это всегда будет востребовано.

С 1 июня Центральный банк России увеличил минимальный взнос по ипотеке с 10 до 20 процентов. В дальнейшем регулятор планирует вновь повысить показатель. С 1 января 2024 года размер первоначального платежа вырастет до 30 процентов. Однако эти изменения не касаются ипотеки с господдержкой, первый взнос по которой останется на уровне 15 процентов от стоимости.