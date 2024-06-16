Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:11, 16 июня 2024Мир

Участники конференции по Украине захотели привлечь к диалогу все стороны конфликта

Reuters: в коммюнике саммита по Украине говорится о важности диалога всех сторон

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Участники мирной конференции по Украине, проходящей в Швейцарии, выступили за привлечение к диалогу всех сторон конфликта. Об этом говорится в проекте коммюнике, с которым ознакомилось агентство Reuters.

В документе подчеркивается, что для достижения мира необходимо, чтобы в переговорах участвовали все стороны. «По этой причине мы решили предпринять в будущем конкретные шаги в вышеупомянутых областях с дальнейшим привлечением представителей всех сторон», — цитирует агентство выдержку из проекта заявления.

В проекте коммюнике также говорится о необходимости освобождения военнопленных и передачи Украине контроля над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС). Участники саммита также настаивают на «свободном, полном и безопасном» коммерческом судоходстве в Азовском и Черном морях.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Нацистский лозунг и обвинение России во вторжении в Финляндию. Как закончился первый день мирного саммита по Украине?

      Сунак назвал условия для установления мира на Украине

      В Китае молния попала сразу в двух человек

      Названы последствия для Украины после отказа от мирного плана Путина

      Путин поздравил медработников и процитировал Чехова

      Си Цзиньпин пожаловался на попытки США подтолкнуть Китай к нападению на Тайвань

      Участники конференции по Украине захотели привлечь к диалогу все стороны конфликта

      В Белом доме заявили о готовности Украины к переговорам при одном условии

      В США рассказали о судьбе экипажа потопленного хуситами украинского судна

      Назван последний шанс сохранить Украину как государство

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше