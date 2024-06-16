Участники конференции по Украине захотели привлечь к диалогу все стороны конфликта

Reuters: в коммюнике саммита по Украине говорится о важности диалога всех сторон

Участники мирной конференции по Украине, проходящей в Швейцарии, выступили за привлечение к диалогу всех сторон конфликта. Об этом говорится в проекте коммюнике, с которым ознакомилось агентство Reuters.

В документе подчеркивается, что для достижения мира необходимо, чтобы в переговорах участвовали все стороны. «По этой причине мы решили предпринять в будущем конкретные шаги в вышеупомянутых областях с дальнейшим привлечением представителей всех сторон», — цитирует агентство выдержку из проекта заявления.

В проекте коммюнике также говорится о необходимости освобождения военнопленных и передачи Украине контроля над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС). Участники саммита также настаивают на «свободном, полном и безопасном» коммерческом судоходстве в Азовском и Черном морях.