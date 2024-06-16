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01:29, 16 июня 2024Мир

Обнародованы тезисы из проекта коммюнике конференции по Украине

Reuters: в коммюнике конференции по Украине есть пункт о контроле Киева над ЗАЭС

В проекте коммюнике конференции по Украине есть пункт о контроле Украины над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС), сообщает Reuters.

Помимо этого, в документе говорится о необходимости «свободного, полного и безопасного» коммерческого судоходства в Азовском и Черном морях, а также содержится призыв об освобождении военнопленных. «Все депортированные и незаконно перемещенные украинские дети, а также все другие украинские гражданские лица, которые были незаконно задержаны, должны быть возвращены на Украину», — сказано в тексте проекта.

Кроме того, по данным агентства, в документе подчеркивается, что любые угрозы применения ядерного оружия в контексте украинского конфликта недопустимы.

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      Марина Совина
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