В МИД рассказали о ядерном шантаже со стороны Украины и Запада

Захарова: Украина с Западом занимаются ядерным шантажом, говоря о контроле ЗАЭС

Украина с Западом занимаются ядерным шантажом, говоря на Совете Безопасности (СБ) ООН о передаче им контроля над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС). Об этом заявила официальный представить МИД России Мария Захарова во время брифинга, доступного на YouTube.

По ее словам, Киев не отрицает, что занимается шантажом. «Только с одним нюансом — это шантаж ядерный», — добавила представитель внешнеполитического ведомства.

Захарова подчеркнула, что 15 апреля западные политики во время брифинга в СБ ООН в ультимативной форме потребовали Россию передать контроль над ЗАЭС. «Прямая цитата: "Передайте контроль над Запорожской атомной электростанцией, и тогда ее перестанут обстреливать"», — отметила она.