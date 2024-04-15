В МАГАТЭ призвали немедленно прекратить атаки на ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси призвал немедленно прекратить атаки на ЗАЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что следует как можно скорее остановить атаки на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Его слова приводит РИА Новости.

Гросси назвал атаки на ЗАЭС безрассудными и потребовал немедленно прекратить их.

«Хотя, к счастью, на этот раз они не привели к радиологическому инциденту, они существенно увеличивают риск на Запорожской АЭС, где ядерная безопасность уже ослаблена», — призвал он.

Ранее Гросси на встрече с президентом России Владимиром Путиным назвал ситуацию с безопасностью ЗАЭС шаткой. «Никто не выиграет от ядерной катастрофы, и мы должны сделать все возможное, чтобы ее предотвратить», — призвал Гросси.

7 апреля Вооруженные силы Украины атаковали купол шестого энергоблока ЗАЭС. Критических повреждений станция не получила, пострадавших нет.

