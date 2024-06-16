Раскрыты детали инцидента с атакой хуситов на украинское судно

Иранский фрегат Jamaran проигнорировал сигнал бедствия, поданный украинским судном Verbena после атаки на него хуситов. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети X.
При этом отмечается, что фрегат тогда находился в восьми морских милях от сухогруза.
Хуситы из правящего на севере Йемена движения «Ансар Аллах» обстреляли украинское судно в Аденском заливе. В результате атаки начался пожар, один человек пострадал.
Позднее сообщалось, что сухогруз затонул, а его экипаж был эвакуирован.