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02:38, 16 июня 2024Из жизни

В Китае молния попала сразу в двух человек

На вокзале в Цзиньчжоу в Китае молния ударила в двух людей

Фото: Aly Song / Reuters

В Китае молния ударила в двух людей на площади железнодорожного вокзала в Цзиньчжоу. Инцидент попал на видео, передает телеканал CCTV.

После того, как разряд попал в зонтики, люди мгновенно упали на землю. Пострадавших срочно доставили в больницу, в настоящее время их жизням ничего не угрожает. Уточняется, что один из пострадавших отделался царапинами.

Ранее житель провинции Гуйчжоу, Китай, выжил после того, как его дважды за пять минут ударила молния во время грозы.

В сентябре 2023 года в мексиканском штате Мичоакан молния ударила по туристам на пляже Аквила. Произошедшее попало на видео. На записи видно, как молния несколько раз бьет практически в одно и то же место. Пострадавших спасти не удалось.

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      Марина Совина
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