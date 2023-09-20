Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
03:19, 20 сентября 2023Из жизни

Появилось видео удара молнии в двух людей на пляже в Мексике

В Мексике два человека погибли от удара молнии во время прогулки по пляжу

В мексиканском штате Мичоакан молния ударила по туристам на пляже Аквила. Видео произошедшего опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как молния несколько раз бьет практически в одно и то же место. Как отмечает газета La Nation, первый разряд произошел прямо надо головой женщины, она скончалась на месте. Также жертвой стихии стал мужчина, находившийся недалеко от погибшей. Его доставили в больницу, однако из-за тяжелых ожогов он вскоре умер. По данным издания, еще одну женщину ударило током, но она выжила.

Ранее житель провинции Гуйчжоу, Китай, выжил после того, как его дважды за пять минут ударила молния во время грозы. У него были ожоги третьей степени на ногах, талии и ягодицах. Спустя месяц после произошедшего ожоги еще не зажили.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В США узнали о ярости Зеленского из-за желания Вашингтона заморозить конфликт

    Объявление в московской маршрутке развеселило пользователей сети

    В Совфеде раскрыли смысл слов Дуды об «утопающей» Украине

    Основная часть протестующих в Ереване разошлась

    Зеленский призвал Трампа раскрыть план урегулирования конфликта на Украине

    В Польше назвали бессмысленными изменения в отношениях с Украиной

    На Западе указали на новый кошмар из-за шага США по Украине

    Великобритания поддержала расширение состава Совета Безопасности ООН

    Епископ на два года запер больного сына в комнате и морил голодом

    В Польше объяснили отмену встречи Дуды с Зеленским

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости