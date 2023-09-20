Появилось видео удара молнии в двух людей на пляже в Мексике

В Мексике два человека погибли от удара молнии во время прогулки по пляжу

В мексиканском штате Мичоакан молния ударила по туристам на пляже Аквила. Видео произошедшего опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как молния несколько раз бьет практически в одно и то же место. Как отмечает газета La Nation, первый разряд произошел прямо надо головой женщины, она скончалась на месте. Также жертвой стихии стал мужчина, находившийся недалеко от погибшей. Его доставили в больницу, однако из-за тяжелых ожогов он вскоре умер. По данным издания, еще одну женщину ударило током, но она выжила.

Ранее житель провинции Гуйчжоу, Китай, выжил после того, как его дважды за пять минут ударила молния во время грозы. У него были ожоги третьей степени на ногах, талии и ягодицах. Спустя месяц после произошедшего ожоги еще не зажили.